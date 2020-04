Nagy István is ott volt az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Az agrárminiszter elmondta, a könnyebb hitelhez jutást segíti, hogy a hitelhez nyújtott kezességek esetében is könnyítések történtek. A bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál és a kis sörfőző üzemek esetén sem kell járulékokat fizetni. Ezek a könnyítések a kertészetekre és a dísznövény-kereskedőkre is kiterjednek – tette hozzá. Cél, hogy az értékesítési lehetőségek és a munkaerő biztosítása, ezért az élelmiszerboltláncokat levélben kérte az import helyett a magyar áru terjesztésére, megnyitva a terjesztés módjait az őstermelők előtt.

Agrárügyi bejelentésekkel kezdődött az operatív törzs keddi tájékoztatója: többek között a borászatokat, pálinkafőzőket és a kisüzemi sörfőzdéket is segítik – írja az Infostart.

A sajtótájékoztatón Nagy István köszönetet mondott az agrártársadalomnak, hogy most is keményen dolgoznak – számolt be az Origo.

Hálás az élelmiszeriparban dolgozóknak is

- tette hozzá. A magyarországi élelmiszer-előállítás az egyik legfontosabb pillére a magyar gazdaságnak – mondta.

Nagy István arról is beszélt, hogy a legfontosabb cél az értékesítési lehetőségek biztosítása. Éppen ezért is nyitották meg a piacokat az önkormányzatok – mondta. Elindult a munkaszuret.hu, hogy minél többen tudjanak a mezőgazdasági idénymunkában részt venni – közölte a miniszter. Arra kérte az ideiglenesen munkájukat vesztetteket, hogy vegyenek ebben részt. Szólt arról is, hogy a legkisebb mezőgazdasági termelők számára is elérhető lesz a 200 milliós megemelt hitel.

Nagy István elmondta azt is, hogy a könnyebb hitelhez jutást segíti, hogy a hitelhez nyújtott kezességek esetében is könnyítések történtek.

A bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál és a kis sörfőző üzemek esetén sem kell járulékokat fizetni.

Ezek a könnyítések a kertészetekre és a dísznövény-kereskedőkre is kiterjednek – tette hozzá.

Forrás: Origo, Infostart

Címlapkép: MTI/Varga György