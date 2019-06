Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta csütörtökön a migránsválság enyhítését célzó a szenátusi segélycsomagot.

A segélycsomag 4,6 milliárd dollárt biztosít az amerikai-mexikói határon felállított gyűjtőközpontokban zsúfolódó illegális migránsok, köztük gyermekek ellátására: elszállásolásukra, élelmezésükre, orvosi ellátásukra és szállításukra.

A csomagterv elfogadása elemzők körében némi meglepetést keltett, azt jósolták ugyanis, hogy nem sikerül a képviselőházzal is elfogadtatni. Kedden ugyanis a képviselőház is elfogadott egy csomagtervet, amelyet a szenátus elutasított, a Fehér Ház pedig jelezte, hogy megvétózza majd. Szerdán a szenátus a maga változatát szavazta meg. Ezt követően Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök azonnal felvette a kapcsolatot Mitch McConnell-lel, a republikánusok szenátusi frakciójának vezetőjével, sőt, telefonon egyeztetett Donald Trump elnökkel is. Csütörtökön a képviselőházi és a szenátusi csomagterv részleteit sikerült összefésülni. A demokraták tettek engedményeket, s végül így kongresszus mindkét háza megszavazta a törvényjavaslatot.

Donald Trump elnök Japánból – ahol a G20-as országcsoport csúcskonferenciáján vesz részt – Twitteren fejezte ki a törvényhozók döntése feletti elégedettségét. A két segélycsomag között egyetlen lényegi különbség van: a végül elfogadott republikánus változat nem tartalmazza a demokraták által szorgalmazott megszorításokat.

A képviselőházi változat ugyanis – amely 4,5 milliárdot irányzott elő – megtiltotta volna, hogy az összegből a határőrizeti és a rendőri szervek munkatársait is finanszírozzák. Az összegből egyébként egyetlen dollárt sem lehet a határfal építésére fordítani.

(MTI)