A Richter-skála szerinti 5.1-es erősségű földrengés volt Athénba pénteken.

Nagyobb károk nem keletkeztek, egy turista megsérült a lehulló vakolattól, és egy üresen álló épület összedőlt.

View of Syntagma Square in Athens after the earthquake. Things are calm down town, people evacuated offices out of precaution pic.twitter.com/ZNRn4NPgcd