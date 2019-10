Trump ellenszolgáltatást kért az Ukrajnának adandó katonai segélyért

Trump nem csupán visszatartotta a katonai segélyt, hanem elhárította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadását a Fehér Házban mindaddig, amíg Kijev nem indította meg a nyomozást a Burisma ukrán gázcég körüli korrupció ügyében.

Donald Trump amerikai elnök ellenszolgáltatást kért az Ukrajnának adandó katonai segélyért

– állította William B. Taylor, az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetségének attaséja a képviselőházi bizottsági meghallgatásán kedden.

Amerikai lapinformációk szerint a meghallgatáson részt vevő demokrata párti törvényhozók úgy tartják, Taylor meghallgatása volt eddig a leginkább terhelő Trumpra nézve.

A zárt ajtók mögötti meghallgatáson – amelyet az elnök alkotmányos felmentési eljárását (impeachment) megelőző vizsgálatokat folytató három képviselőházi bizottság tartott – a diplomata arról beszélt, hogy

közvetlen összefüggés volt az Ukrajnának nyújtandó amerikai katonai segély visszatartása és a Joe Biden korábbi alelnök és jelenlegi elnökjelölt-aspiráns fiával kapcsolatos korrupciós nyomozás között.

Taylor szerint Trump nem csupán visszatartotta a katonai segélyt, hanem elhárította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadását a Fehér Házban mindaddig, amíg Kijev nem indította meg a nyomozást a Burisma ukrán gázcég körüli korrupció ügyében. A Burisma az az ukrán vállalat, amelynek igazgatótanácsában busás javadalmazásért helyet kapott Hunter Biden, Joe Biden fia is akkor, amikor apja az Egyesült Államok alelnöke volt.

A meghallgatásról kiszivárogtatott hírek szerint – amelyeket több amerikai médium is közölt – Taylor rendkívül részletesen számolt be a történtekről. Debbie Wasserman Schultz floridai demokrata párti képviselő – aki a meghallgatást tartó egyik bizottság tagja

– azt mondta a The New York Times című lapnak, hogy a diplomata részben a pontos feljegyzéseire támaszkodott, és idézte saját, korábban nyilvánosságra került diplomáciai emlékeztetőjét is, amelyben leírta:

őrültség katonai segély visszatartása egy politikai kampány megsegítése érdekében.

A The New York Timest tájékoztató Wasserman Schultz szerint a diplomata

nagyon pontosan emlékezett konkrét dolgokra, így beszámolt a különböző találkozókon és telefonbeszélgetésekben elhangzottakról is.

A lap idézte Ted Lieu kaliforniai demokrata párti törvényhozót, aki azt hangoztatta, hogy Taylor beszámolója

hihetetlenül kártékony volt az Egyesült Államok elnöke számára.

A diplomata a többi között azt mondta: nem igaz, amit Donald Trump és republikánus szövetségesei állítanak, hogy az amerikai katonai segélyért cserébe nem kértek ellenszolgáltatást Kijevtől. Taylor állítása szerint Trump világosan értésére adta Zelenszkijnek, hogy addig nem lehet szó a meghívásáról a Fehér Házba, amíg nyilvánosan be nem jelenti, hogy országa megkezdi a Burisma körüli korrupciós ügyek kivizsgálását.

A diplomata elmondta azt is, hogy

Trump e kéréséről Gordon Sondland, az Egyesült Államoknak az Európai Unióhoz delegált nagykövete beszélt neki telefonon. De emellett, Taylor szerint, eljárt az ügyben Trump kampányának egyik adományozója is, akit azonban a diplomata nem nevezett meg.

A State Department (külügyminisztérium) előzetesen kifogást emelt Taylor meghallgatása ellen, ám a három képviselőházi bizottság kedd reggel büntetés terhe melletti idézést küldött a diplomatának, aki ezt követően jelent meg a képviselőházban.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(MTI)