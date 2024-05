Mit szól ehhez Orbán? Barátja, Giorgia Meloni a Momentumot is magába foglaló liberális frakcióra is számítana EP-koalíciójában

Az európai liberálisokkal működne együtt az olasz miniszterelnök.

Giorgia Meloni a Renew Europe liberális frakcióval is kész összefogni. Egyébiránt ennek a koalíciónak a tagja a magyar Momentum két európai képviselője, Donáth Anna és Cseh Katalin is.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyitottnak tűnik az ötletre, hogy a Néppárt együttműködjön az Európai Parlamentben a gyakran szélsőjobboldalinak bélyegzett Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaláddal a jövőben. Ha mindez megvalósul, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök teljesen átalakíthatja az európai politikát.

Új európai koalíciót ajánlott az Európai Néppártnak (EPP) Giorgia Meloni olasz kormányfő a múlt héten, saját pártja pescarai kampányindító konferenciáján. Az a terve, hogy a jobboldali pártok vezetésével, a szocialisták, a baloldaliak és a zöldek nélkül hozzák létre a többséghez szükséges együttműködést az Európai Parlamentben – számolt be az Euronews.

Meloni pártja, az Olaszország Fivérei (Fratelli d'Italia) jelenleg az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű EP-frakció vezető ereje, a pártcsalád egyik társelnökét is ők adják Nicola Procaccini személyében. Az Euronewsnak ő részletezte azt, hogy hogyan képzelik el az együttműködést a következő parlamenti ciklusban:

Meloni az álláspontoknak egy olyan spektrumára utal, amely az ECR-t és az EPP-t tekinti a két fő tengelynek. Emellett a jobboldali táborhoz tartozó Identitás és Demokrácia néhány tagja, valamint a liberális-baloldali Renew Europe egyes pártjai – adják ki majd azt a teljes létszámot, amely a többség eléréséhez szükséges

– magyarázta Procaccini. (A Momentum is a Renew Europe frakcióhoz tartozik – A szerk.)

Von der Leyen nyitott az együttműködésre

Ursula von der Leyen nem sokkal Meloni bejelentése után jelezte, hogy nincs zárva az Európai Néppárt ajtaja az ECR tagjai előtt, és akár a többséghez is tartozhatnak majd a következő Európai Parlamentben, ha ismét ő lesz az Európai Bizottság elnöke. A várakozások szerint az ECR és a hozzájuk hasonlóan gyakran szélsőjobboldalinak bélyegzett ID-frakció is növeli majd a mandátumai számát a következő választáson.

Procaccini szerint már most is azonos irányba szavaznak ezek a pártok az EPP-vel, még ha nincs is közöttük deklarált együttműködés

A többség vagy a kisebbség az egyéni szavazatokon múlik. Úgy vélem, hogy a következő Európai Parlamentben az egyensúly jobbra fog tolódni, de ez nem úgy fog működni, ahogy a nemzeteknél. Az EPP és a Renew Europe nagy része most is együtt szavaz az ECR-rel, a PiS-szel vagy Orbánnal. És ez már ma sem azért történik, mert van egy megállapodás közöttük, hanem az ügyek miatt, amiről szavazunk. Úgy gondolom, hogy a következő ciklusban gyakoribbak lesznek az ilyen esetek

– mondta az ECR-frakció társelnöke.

Meloni konzervatív lendületet hozna Európába a nagykoalíció évei után

Meloni üzenetének két kulcseleme van. Az egyik, hogy ő már képes volt összehozni egy hasonló kormánykoalíciót Olaszországon belül, és ugyanezt meg lehetne csinálni uniós szinten is. A másik pedig, hogy a nagykoalíció évei után ideje ellenzékbe küldeni a szocialista és baloldali pártokat, és létrehozni az olyan politikai erők koalícióját, amelyek ideológiai alapon közelebb állnak egymáshoz.

„Lehetőséget adunk az Európai Néppártnak arra, hogy megszakítsa a szocialistákkal és a zöldekkel kialakított kötelékét, és konzervatív lendületet hozzon Európába”

– mondta Sara Kelany, az Olaszország Fivérei egyik parlamenti képviselője.

Az Európai Parlament frakciói:

- Európai Néppárt

- Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége

- Renew Europe

- Zöldek

- Európai Konzervatívok és Reformerek

- Identitás és Demokrácia

- Európai Baloldal