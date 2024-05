Özönlenek a magyar bevásárlóturisták a szlovákiai boltokba – ezek a slágertermékek

Minden bizonnyal a Komárommal szemben fekvő szlovákiai város,, Révkomárom mostanság a határokon átnyúló élelmiszer-bevásárló turizmus egyik fő célpontja. A Kaufland tűnik itt a legnépszerűbb üzletnek, de ezen kívül több más bolt is jelentős magyarországi forgalmat bonyolíthat le.

A szlovákiai Révkomárom élelmiszerboltjainak parkolói minden hétvégén megtelnek magyar rendszámú autókkal és a pénzváltónál is rendre sorokban állnak a forintjukat euróra váltani készülő magyarok. Degeszre tömött bevásárló kocsikból pakolják tele élelmiszerrel a csomagtartóikat a magyar bevásárlóturisták.

Kaufland-üzlet Szlovákiában Fotó: Wikimedia Commons

A közelmúltban egy Facebook-csoportot is alapítottak, melynek létszáma az utóbbi két hónapban hirtelen 60 ezresre duzzadt, az érdeklődés érezhetően óriási. A Kaufland tűnik a legnépszerűbb üzletnek a városban, de más boltok is jelentős magyarországi forgalmat bonyolíthatnak le – írta meg a G7.hu

Tatabányáról is járnak, ami nincs nagyon messze, ám a Facebook-csoportból hamar kiderült az is, hogy Szlovákia annyira felkapott lett, hogy már a határtól akár száz kilométerre, vagy még messzebb lakók is elkezdtek kijárni vásárolni.

A két Komárom közötti hidat a csoportbejegyzések alapján ma már Székesfehérvár vagy akár Dunaújváros térségéből is megcélozzák – írja a lap. A Dunántúl nyugati részéről inkább a Győr fölötti Nagymegyer a célállomás, keletről pedig Kassa vagy Rimaszombat érhető el könnyebben. Révkomárom vélhetően azért viszi a prímet, mert a budapestiek és a fővárostól nyugatra lakók számára ugyan az Esztergom-Párkány híd lenne közelebb, ám ott egyelőre sem a Kauflandnak, sem a Tescónak nincs üzlete, a Lidl áruválasztéka pedig kevésbé tér el a magyartól.

A cigaretta, a sör és a sajtok a slágertermékek

A G7 szerint ha akció van Szlovákiában, akkor adott esetben 5-600 forintot is lehet fogni egyetlen doboz cigarettán, vagyis 12-15 dobozzal akár le is lehet fedni egy 200 kilométeres (100 kilométeres oda-vissza) út teljes üzemanyagköltségét (útdíjakkal, az autó amortizációjával és hasonló externális költségekkel nem számolva). Mások a sörből vagy a sajtokból kiindulva számolnak hasonlóan.

A kijárók közül szinte mindenki esküszik arra, hogy az esetek többségében a szlovák boltban kapható áruk minősége jobb, és ezért adott esetben még többet is hajlandó fizetni.

Úgy tűnik, hogy a rendszeresen kijárók egyik általános közvélekedése, hogy Szlovákiában „igazi akciók” vannak, amit alapvetően úgy értenek, hogy a magyarnál jóval nagyobb százalékos kedvezményeket lehet kifogni. A felkészülést pedig könnyűvé teszi, hogy természetesen a szlovák üzletek akciós újságai előre elérhetőek, így mindenki el tudja dönteni, miből mennyit kell majd ahhoz vásárolnia, hogy megérje kiautózni.