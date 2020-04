Boris Johnsont vasárnap este vitték be a londoni St. Thomas kórházba, miután megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és betegségének egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. Kedden a királynő is jobbulást kívánt Boris Johnsonnak és a várandós barátnőjének. Egy a királyi család hivatalos Twitterén közzétett üzenet szerint őfelsége gyors és teljes felépülést kívánt Nagy-Britannia miniszterelnökének.

II. Erzsébet királynő üzenetet küldött Boris Johnson és családja számára, ezzel is kifejezve a támogatását az intenzíven fekvő miniszterelnök felé. A királynő üzenetében azt mondta, hogy gondol a miniszterelnökre és teljes, illetve gyors felépülést kíván neki.

Gondolunk a miniszterelnökre és családjára, akiket ugyanúgy érint a koronavírus, mint szinte mindenkit az Egyesült Királyságban és a világ minden táján. Gyors gyógyulást kívánunk neki ebben a nehéz időszakban

- olvasható a bejegyzésben.

Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

Közben II. Erzsébet és családja április hetedikén, az egészségügyi világnapon üzenetet küldött az egészségügyi dolgozóknak is a Twitteren:

ebben az áll, hogy tiszteletet érdemelnek az egészségügyi dolgozók, hiszen szerepük alapvető fontosságú.

A királynő és családja a legjobbakat kívánja és mérhetetlen tiszteletüket szeretnék kifejezni a dolgozók felé, önzetlenségük, szorgalmuk és elkötelezettségük miatt.

Today, on #WorldHealthDay, The Queen has sent a message to healthcare professionals across the Commonwealth and around the world, on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/AL2N08qnjE — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

Kabinetminiszter: Johnson nem szorul lélegeztetésre

A brit kormány egyik magas rangú tagja szerint az új koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályon kezelt

Boris Johnson brit miniszterelnök továbbra sem szorul lélegeztetésre, és nincs hír olyan diagnózisról, amely szerint Johnsonnak tüdőgyulladása lenne.

Kedd délután a Downing Street szóvivője hivatalosan megerősítette, hogy Johnsonnak nincs tüdőgyulladása. Hozzátette: a kormányfő hangulata jó, állapota stabil.

A Downing Street hétfőn késő este jelentette be, hogy Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, mivel állapota romlott.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője az intenzív kezelésről szóló hétfői bejelentésében hangsúlyozta, hogy Johnson nem szorul lélegeztetésre, csak abból az elővigyázatossági meggondolásból vitték át az intenzív osztályra, hogy ha mégis lélegeztetőgépre lenne szüksége, az a közelében legyen.

Michael Gove, a kormány munkáját összehangoló kabinetiroda miniszteri rangú vezetője a BBC közszolgálati rádió keddi hírműsorában elmondta, hogy Johnson oxigént kapott, de továbbra sincs szüksége lélegeztetésre.

Hozzátette: Johnson elsősorban azért van a kórház intenzív osztályán, hogy megkaphasson bármilyen egyéb kezelést, amelyet az orvosi stáb szükségesnek tart.

Arra a kérdésre, hogy Boris Johnsonnak tüdőgyulladása van-e, a kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, hogy nincs tudomása ilyen diagnózisról. Hozzátette: ha a kormányfő állapotában bármiféle változás történik, a Downing Street tudatni fogja.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője kedd délutáni tájékoztatóján hivatalosan is megerősítette, hogy Johnsonnál nem diagnosztizáltak tüdőgyulladást.

Az illetékes közölte: a kormányfő – jóllehet rutineljárásként oxigént kap – továbbra sem szorul mechanikus lélegeztetésre, és önálló légzéséhez más, nem invazív jellegű segítségre sincs szüksége.

A miniszterelnök állapota stabil, Boris Johnson jó hangulatban van és kényelmesen töltötte az éjszakát – mondta a Downing Street szóvivője.

Hozzátette: II. Erzsébet királynő folyamatos tájékoztatást kap a miniszterelnök állapotáról. A kormányfő szokásos heti audienciája az uralkodónál ezen a héten elmarad – mondta Johnson szóvivője.

A miniszterelnöki feladatok ellátását Johnson felkérésére Dominic Raab külügyminiszter vette át a kormányfő gyógykezelésének idejére.

A jelenlegi brit kormányban nincs miniszterelnök-helyettesi tisztség, de Dominic Raab az "első miniszter" – First Secretary of State – címet is viseli. Ez azt jelenti, hogy rangban az összes többi kabinettag felett áll, és így gyakorlatilag Boris Johnson után a brit kormány második legmagasabb rangú tagja.

