Új szereplő a Barátok köztben, ráadásul nem is akármilyen névvel.

Bajor Imre lánya, Bajor Lili idén végzett a Színművészeti Főiskolán és úgy döntött, egyik színházhoz sem szerződik le, inkább szabadúszó lesz. Első komolyabb munkájával pedig úgy tűnik, nem is a színpadon debütál, hiszen kedd este már a Barátok Köztben láthatják őt a nézők.

Nagyon szerettem a Szomszédokat és benne aput, nekem ez volt a gyerekkorom. Biztos örülne ennek a munkámnak és támogatna. Színházi színésznő szeretnék lenni, a diplomámat is ebből szereztem, de úgy érzem, sokat tanulhatok a Barátok közt csapatától és sok szakmabelivel ismerkedhetek meg. Apu is sok műfajban jártas volt, a prózai szereptől kezdve az operetten át a filmezésig minden jelen volt az életében, és természetesen a sorozatok is fontosak voltak számára