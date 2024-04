Pécsi Ildikó fia drámai bejelentést tett Pártos Csillával kapcsolatban

Pécsi Ildikó színésznő fia, Szűcs Csaba évekig csak távolról szemlélte, ahogy az ország a családját érintő viszályokról, jogi vitákról és saját válásáról pletykál. Nemrégiben azonban drámai bejelentést tett: felfedte, hogy még mindig perben áll volt feleségével, Pártos Csillával.

Fotó: Szűcs Csaba / Internet

Szűcs Csaba elmondta, hogy a múltbéli drámák még nem értek véget, és nem sikerült még lezárnia mindent. Jelenleg is boldog házasságban él második feleségével, Zsuzsannával, de még mindig folyamatban van a jogi vita volt feleségével, Pártos Csillával, amely már 10 éve tart. Beszámolt arról is, hogy a válása idején annyira megromlott a kapcsolata az édesanyjával, hogy nem is beszéltek egymással.

Vallomásáról készült videót, itt tudja megnézni: