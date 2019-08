Aleska kedden ünnepelte 31. születésnapját.

A már légtornászként dolgozó Sáfrány Emese, aki 6 éve hagyta abba a felnőttfilmezést, rengeteg köszöntést kapott rajongóitól születésnapján. A sok üzenetet egy gyerekkori fényképpel köszönte meg Aleska – szúrta ki a Ripost. A fotóból kiderül, a most is szépséges Aleska már kétévesen is igazán bájos gyermek volt.

Köszönöm szépen a köszöntést mindenkinek!

– írta a kép mellé az Európa-bajnok légtornász, aki ma már gyerekeket is tanít erre a sportra.

