Magyar artistalány zuhant le egy boszniai fellépésen a magasból

Eltört az egyik csigolyája, itthon műtik meg Picard Lilit.

A Bors cikke szerint múlt csütörtökön egy boszniai fellépésen megcsúszott a száma közben a 20 éves Picard Lili artista és 5-6 méteres magasságból a porondra zuhant a nézők szeme láttára. Az artista a hármas csigolyáját törte el, de azóta már Magyarországon várja, hogy megműtsék.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Lili édesanyja, Tünde így mesélte el az esetet a lapnak:

Idősebb Picard Endre – Lili nagyapja – azt is elmondta, hogy fia – ifjabb Picard Endre – is ott volt az esetkor, ugyanis Lili után ő következett a bohóc-számaival:

Lilinek is a vérében van a cirkusz, ebben nőtt fel, már kiskorától ezt szerette volna csinálni. Második éve dolgozik artistaként, imádja, ez az élete, a mindene. Miután lezuhant, a földön fekve még felfelé mutatott a trapézra, mintegy elköszönve tőle.

A fiam az elsők között rohant oda, hogy elkapja az unokámat. Ezek után azonban négy bohócszámot is végig kellett csinálnia, mosolyognia, nevettetnie kellett, miközben az unokahúgát elvitték és nem tudott róla semmit. Ez a szakma sajnos ilyen, a show-nak mennie kell tovább. Természetesen ahogyan vége lett a számnak, mindent maga mögött hagyva már rohant is utána a kórházba. (...)

Csapatmunkával hozták haza

Lili édesanyja azt is elmesélte a lapnak, hogy elképesztő nagy összefogás jött létre, hogy Lilit hazaszállíthassák.

Megdöbbentő és csodás összefogást tapasztaltunk végig. Lili hazahozatala körül sok fennforgás volt, mivel nem tudtuk, hogy csak légi úton, vagy szárazföldön is szállítható, ugyanis csupán szerb nyelven írt orvosi papírokat kaptunk. Szerencsére azonnal a segítségünkre siettek, a mentőktől rögtön jelentkezett Deoth Edit, a Fővárosi Nagycirkusz pedig segített lefordíttatni az orvosi papírjait, de artisták és más szakszervezetek is rögtön jelentkeztek. Volt, aki még katonai repülőt is szervezett volna