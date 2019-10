Jamie Oliver a csődből is gazdagodott

Jamie Oliver étterem-birodalma összecsuklott, de a sztárszakács így is 5,2 millió fonttal lett gazdagabb.

Több mint ezer embert bocsájtott el a sztárszakács Nagy-Britanniában még májusban, ahol étteremhálózata fizetésképtelenné vált. A magát nagy humanistának beállító Jamie Oliver akkor sok munkatársát emailben küldte el, miközben vidéki kastélyának a renoválása megállás nélkül folytatódott. A Guardian most azt is megírta, miből: Jamie Oliver 5,2 millió fontos osztalékot vett fel az idén a cégeiből. Persze ő is veszített hiszen egy évvel korábban ez még 8,6 millió font volt.

A sztárszakács, aki televíziós főzőműsoraival szerzett magának világhírt, üzletembernek sem utolsó. Sok lábon áll, ezért étteremláncának csődje Nagy-Britanniában nem rázta meg annyira. Magát a csődöt egyébként most is csak azzal magyarázza a 44 éves sztárséf, hogy "rossz tanácsokat kapott". A londoni Times viszont a neki adott interjú kapcsán megjegyzi, hogy a hagyományos éttermek jelentős része küszködik azzal a problémával, mint Jamie Oliver.

A belváros immár a turistáké, akik elfogadható áron szeretnének jól megebédelni vagy vacsorázni. Ehhez képest Jamie Oliver éttermeinek a kosztját csak közepesre értékelték a vendégek, akik többnyire meg is jegyezték: másutt jobb az ár-érték arány. Vagyis nem voltak hajlandóak megfizetni a Jamie Oliver sztár szerepéből adódó pluszköltséget, melyet a séf belekalkulált az árakba.

A turisták ráadásul mindinkább a helyi ételekre kíváncsiak, és ezt nem kapják meg Jamie Oliver konyhájából.

Forrás: hvg.hu