A Jóbarátoknak ugyan csak hat főszereplője van, azért rengeteg visszatérő színész is feltűnt a sorozatban a 10 évad alatt. Olyan hírességek is megfordultak a forgatáson, mint Brad Pitt, Bruce Willis és Reese Witherspoon. Kiderült, hogy egy másik közkedvelt színész, aki többször is játszott a Jóbarátokban, a napokban elhunyt.

Ő Ron Leibman, aki a sorozatban Rachel apukáját játszotta. A színész 82 éves volt, és ügynöke erősítette meg a hírt, miszerint Ron Leibman tüdőgyulladásban hunyt el.

A Jóbarátokon kívül rengeteg műsorban tűnt fel, hiszen karrierje már az 50-es évektől kezdve beindult. Láthattad őt a Maffiózókban, a Különleges ügyosztályban és a Kaz című drámában, amiért Emmy-díjat is kapott.

