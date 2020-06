Ismét hallat magáról a vasalódeszkás tanárt megalázó tankerületi igazgató

Balázs József úgy rendelte el a Hódmezővásárhelyi Tankerülethez tartozó, Mártély községben található Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézmény bezárását, hogy a döntést megelőzően nem tárgyalt sem a szülőkkel, sem az intézmény pedagógusaival, sem a helyi önkormányzattal.

A 24.hu információi szerint a mártélyi önkormányzat március végén kapott egy levelet Balázs Józseftől arról, hogy az iskola megszüntetését tervezik. A felvetésre az önkormányzat statisztikákkal alátámasztva jelezte, hogy nem értenek egyet az intézmény megszüntetésével, ám erre a levélre már csak azt a reakciót kapták, hogy forduljanak a minisztériumhoz az ügyben.

Az iskola tényleges bezárásról szóló első írásos tájékoztatás az önkormányzathoz június 15-én érkezett. A 24.hu birtokába jutott, a szakmai igazgatóhelyettes által jegyzett dokumentumban az szerepel, hogy

Balázs József tankerületi igazgató úr korábbi szóbeli értesítését megerősítve, az oktatásért felelős miniszter úr nevében eljárva meghozták a döntést, melynek értelmében támogatják az átszervezést.

Dr. Putz Anita, Mártély polgármestere felháborítónak tartja, hogy ilyen hirtelenséggel, a szülők megkérdezése nélkül záratnák be a helyi iskolát, annak ellenére, hogy az önkormányzat is jelezte korábban, hogy az intézmény számíthat a támogatásukra, az egyházmegye pedig egy szándéknyilatkozatot is kiadott az iskola későbbi átvételéről.

Balázs Jüzsef a „vasalódeszkás tornatanárral” kapcsolatos megalázó eljárása kapcsán került támadások kereszttüzébe. Balázs intézkedését még az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elítélte, mint fogalmaztak:

a tárca egyértelmű túlkapásként értékeli a tankerületi igazgató eljárását.

(24.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com