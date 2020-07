Háztetőt bontott, idősotthont is veszélyeztetett a pénteki vihar – három megyében is komolyak a károk

Három megyében – Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Hajdú-Biharban – okozott komoly pusztítást a vihar péntek délután – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében felhőszakadások adtak munkát a tűzoltóknak: rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott, elsősorban Mezőkövesden, estig húsznál is több bejelentés érkezett a városból viharkárokról a megyei műveletirányítási központba.

Villámárvíz Mezőkövesden:

A város egyik idősotthonába is betört az esővíz, a tűzoltók megkezdték a szivattyúzást. Emellett több lakóházban is elöntötte a pincéket az esővíz. Forró községben a Devecseri-patak átbukott a gáton és elöntött egy telephelyet.

Hajdú-Bihar megyében az erős szél és a felgyülemlett esővíz is károkat okozott. Debrecenben egy fa dőlt az úttestre, és a tűzoltók segítségét az esővíz elvezetéséhez is kérték. Berettyóújfaluban a szél megbontotta egy családi ház kúpcserepeit, és a felgyülemlett esővíz gondot okozott egy Bessenyei lakótelepi lépcsőházban és egy ház pincéjében is.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében intenzív felhőszakadás érte el Karcagot péntek kora este. Rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esett, a vízelvezető csatornák megteltek, ezért a tűzoltók a városgazdálkodási cég szakembereivel közösen tervezik meg a csapadékvíz elvezetését a városból. A megyei műveletirányítási központba több tucat bejelentés érkezett.

