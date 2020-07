Rendben találta a sertéshúsok eredetjelöléseit a Nébih

Rendben találta a sertéshúsok eredetjelöléseit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), az országos ellenőrzés során csak néhány esetben kellett bírságolniuk az élelmiszerlánc-felügyelőknek – közölték az MTI-vel csütörtökön.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Júniusban a csomagolatlan friss sertéshúsok származásáról szóló tájékoztatót, és a nyomonkövethetőségi rendszerüket ellenőrizték 651 hiper- és szupermarketben, élelmiszerüzletben, húsboltban. Részleges és kisebb hiányosságok miatt negyvenszer kellett figyelmeztetniük, bírságot viszont csak 13 alkalommal szabtak ki összesen több mint 4 millió forint értékben.

A származási ország szöveges feltüntetését szinte mindenütt rendben találták. Mindössze az üzletek 8 százalékában voltak hiányosságok, főképp a húsboltokban. Az érintett üzletek 80 százaléka a szabályoknak megfelelően tette ki a származási országra utaló zászlókat, de a kisebb áruházak és a húsboltok némelyike is így tett, noha nekik nem kötelező. A származásról szóló tájékoztatással január 15. óta kötelező ellátni a nem csomagolt, friss vagy fagyasztott sertéshúst. Ennek megfelelően mindenütt fel kell tüntetni a származási országot, a 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben annak zászlaját is el kell helyezni. Ha a sertést máshova vitték levágni, akkor mindkét országot meg kell jelölni. A közlemény szerint a Nébih bízik abban, hogy a baromfi-, a juh- és a kecskehúsok ellenőrzésekor sem találnak több hiányosságot, hiszen július 15-től ezeknél is jelölni kell majd a származási országot.