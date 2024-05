Nicsak! Csak nem Juhász Ferenc az, aki felbukkant Magyar Péter mögött?

Gyurcsány Ferenc egykori honvédelmi minisztere egyúttal beszólt Lendvai Ildikónak.

Juhász Ferenc beállt Magyar Péter követőinek táborába. Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere az elmúlt időben több Facebook-bejegyzést is megosztott, melyben Magyar Pétert támogatja. Például előre jelezte, hogy március 15-én, Magyar Péter zászlóbontásán részt vesz az Andrássy úti rendezvényen. Ráadásul azt is írta, hogy Magyartól nemcsak Orbán Viktor, hanem az ellenzék leváltását is várja – írja a mandiner.hu.

„Állást szeretnék foglalni végre abban, hogy le lehet e váltani Orbánt demokratikus úton – a jelenlegi ellenzék nyilván nem fogja-, de esetleg egy új, egy más, egy friss talán igen; vagy Hadházy Ákosnak van igaza, hogy ide forradalom kell”

– írta Juhász, majd több hasonló posztot is megfogalmazott.

Juhász Ferenc legújabb kedvence Magyar Péter/Fotó: MTI Fotó: Soós Lajos

Kritikájával nem kímélte egykori párttársait sem. Lendvai Ildikónak is kiosztott egy fricskát, mivel az MSZP egykori elnöke a mérsékelt optimizmusa mellett óvatosságra intette a táborát a Magyar Péter-jelenség kapcsán. Juhász azonban úgy véli:Magyar ha eléri célját, akkor nemcsak Orbánt, hanem az ellenzéket is le fogja váltani.

Egy április 4-i bejegyzésében pedig egy képzeletbeli levél kapcsán azt írta, hogy Magyarék szerinte rögtön a legnagyobb baloldali erővé léphetnek elő.