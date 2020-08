Óriási baleset, több kilométeres torlódás, rendőri figyelmeztetés az M0-son – szalagkorlátnak csapódott egy autó

Egy sérült van.

A baleset helyszínén több kilométeres torlódás alakult ki.

Az M0-ás autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán Gyál térségében 2020. augusztus 10-én 13 óra körül egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között neki ütközött a szalagkorlátnak. A balesetben egy személy megsérült, olvasható a rendőrég honlapján.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a pályatest belső forgalmi sávját a rendőrök lezárták, jelenleg több kilométeres a feltorlódott kocsisor.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, a baleset helyszínét – amennyiben módjukban áll – kerüljék el.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay