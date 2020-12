Szereti a kávét? A génjeiben van

Egy kutatás szerint két gén eltérésein alapul, hogy az emberek többet vagy kevesebbet fogyasztanak kávét.

A kutatók azt állítják, azok az emberek, akik a két gén „magas fogyasztású” változatával rendelkeznek, jellemzően több kávét isznak azokhoz képest, akik az „alacsony fogyasztású” variánssal rendelkeznek.

„Ez fantasztikus dolog” – állítja a PLoS Genetics szaklap áprilisi számában közzétett tanulmány társszerzője, Dr. Neil Caporaso, az USA Országos Rákkutató Intézetének genetikusa. „Az emberek nem is gyanítják, de a genetika jelentős szerepet játszik számos viselkedésben, többek között a dohányzásban és az alkoholfogyasztásban is. Most pedig az is kiderült, hogy abban is szerepet játszik, mennyi kávét iszunk.”