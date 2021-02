A gyerekek a vírus legnagyobb terjesztői, ezért őket is oltani kellene

Állítja Balázs Péter egészségügyi szakértő.

Fotó: Pixabay

Az utóbbi hónapokban sok bizonyíték gyűlt össze arról, hogy a Covid-19 miatt gyerekek is kerülhetnek súlyos állapotba, ezért őket is oltani kellene. A Magyar Narancsnak adott interjút Balázs Péter egészségügyi szakértő, aki elmondta, hogy a gyermekek akut fertőzés esetén ugyanazokat a tüneteket produkálják – már ha vannak tünetek.

"A különbség abban látszik, hogy a gyerekeket kevésbé fertőzi meg a vírus, vagy ha meg is fertőzi őket, akkor a beteg kevésbé tünetes: náluk sokkal gyakrabban zajlik tünetmentesen a fertőzés, mint a felnőtteknél. De arra vonatkozó adatunk egyáltalán nincs, hogy ne fertőznének ezek a gyerekek – én nem tudok olyan vizsgálatról, amelyet speciálisan a gyermekek fertőzőképességéről végeztek volna. A felnőtt betegekre vonatkozóan komoly vizsgálatok igazolták, hogy a fertőzés lezajlását követően mintegy három hónappal, ha nem is mindenkinél, de sokaknál mutatkozik a long Covidnak is nevezett szindróma. Nem tudjuk, hogy ez egyfajta szövődmény, vagy inkább az akut betegség késleltetett lefolyásáról beszélhetünk. Van, akinél a neurológiai tünetek dominálnak, másnál a hasi tünetek, a harmadiknál a kardiálisak, azaz a szívpanaszok. A közös szimptóma, hogy mindannyiuknál fáradékonyság és levertség jelentkezik. A gyerekeknél ez nem teljesen így van"