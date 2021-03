A Telex számolt be róla, hogy a Mátészalkai Járásbíróság működésével kapcsolatos ok miatt elmaradt P. Mária kedd reggeli tárgyalása.

A különösen nagy, 778 millió forintos kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekményekkel vádolt nő kihallgatását nagy várakozás előzte meg, mivel az ügyben Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke is érintett.

A csengeri örökösnő volt az, akinek 2013 és 2018 között (még Sz. Máriaként) több embertől is sikerült pénzt kicsalnia egy 1300 milliárd forintos örökségről szóló mesével.

Azt állította, hogy Németországban élő édesapja után nagy vagyont örökölt, de ennek megszerzése költséges, ezért kölcsönöket kért, cserébe pedig anyagi hasznot ígért.

2013-ban a fideszes politikust is megkereste, akitől befektetési tanácsokat kért. Ugyan Kósa később azt állította, hogy szélhámosság volt az egész, a politikus többször is találkozott vele, és egy közjegyző előtti megállapodást is aláírt. Kósa közreműködött volna a vagyon sorsának rendezésében is.

A fideszes politikus a keddi tárgyalás előtt két nappal közleményt adott ki, ebben kijelentette:

„Semmiféle jogcímen, semmilyen összeget, vagyoni értéket soha nem fogadtam el, nem vettem át, sem a bíróság előtt álló személytől, sem mástól. Minden egyéb állítás alaptalan”

Forrás: Telex

Címlapkép: Police.hu