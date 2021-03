"Aki nem olt hétvégén, az büntetésre is számíthat" – Egyre kevésbé bírják a háziorvosok az extrém terhelést

A háziorvosok úgy érzik, magukra hagyták őket az oltások szervezésénél.

Fotó: pixabay.com

Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek is rajtuk töltik ki a dühüket. Már az önkormányzatok is segíteni próbálnak, a háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést – írja a hvg.hu.

Magára hagyták a háziorvosokat az oltások szervezésénél, legalábbis így érzik azok, akikkel a hvg.hu beszélni tudott. A hvg.hu egyre több háziorvostól kapott olyan visszajelzést, hogy túl sok időt vesz igénybe az oltás megszervezése, ezért a betegekre is kevesebb energia jut. Pedig a koronavírus brit mutációjának intenzív terjedése miatt nemcsak a kórházakban, hanem a praxisokban is komoly a terhelés.

Az igazi problémát a portál forrásai szerint az érkező oltóanyagok elosztása jelenti, emiatt nemcsak a „hagyományos” betegekre jut kevesebb idejük, hanem a koronavírusos esetek kiszűrésére, ellátására is. Többen is beszámoltak arról, ami az operatív törzs napi számaiból is látszik, hogy egyre több a beteg, több praxisban pedig jelentősen megugrott a fiatal fertőzöttek száma.

A hvg.hu-nak egy háziorvos azt mondta, eleinte arról tájékoztatták őket, hogy a hétvégi oltásért plusz pénzt kapnak, valamint ügyelniük sem kell. Ez azonban mára odáig jutott, hogy a beígért prémiumról szó sincs, sőt:

aki nem olt hétvégén, az büntetésre is számíthat.

A hétvégi oltás mellé pedig volt, aki pluszmunkát is kapott:

Pénteken, ügyelet végén hívtak, hogy kedd reggel nyolcra szervezzek be 30 embert, akik tudnak menni oltópontra vakcináért. Nyilván az ember nem ezzel szeretné tölteni az egész hétvégéjét, de most nem volt más választásom

– mondta az egyik háziorvos a lapnak.

Mint arról a Propeller is beszámolt, a tapasztalt problémákért a betegek a háziorvosukat, teszik felelőssé, gyakran rajta kérik számon,

néha támadják, vagy fenyegetik az elmaradt, vagy még meg sem érkezett oltások miatt

– írta az orvosi kamara győri szervezetének elnöke még vasárnap.

Szombathelyen eközben a háziorvosok nyílt levélben kérték, hogy megnyithassanak a városi oltópontok.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: pixabay.com