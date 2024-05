Erdélyi Mónikának elege lett, hogy tehénnek nevezik – Húsz kilót fogyott Jákob Zoli segítségével

Elképesztő mennyiségű bántást kapott Erélyi Mónika a súlya miatt, pedig rengeteg fogyókúrás próbálkozása volt. Most azonban Jákob Zoli segítségével hatalmas sikert ért el.

Fotó: Facebook/erdelyimonika12

Rengeteg plakát árasztotta el az országot, melyeken jól látható Erdélyi Mónika átalakulása.

Nem titok, hogy hosszú évek óta ádáz küzdelmet vívok a kilók ellen, ahogyan az sem, hogy nincs mögöttem egyetlen, igazán sikeres fogyókúra sem. Voltak ugyan részsikereim, de nyolc kilónál többet sosem sikerült ledobnom magamról, és azt is kínkeservek árán, hogy aztán pikkpakk vissza is ugorjon. Hogy milyen módszerekkel kísérleteztem? Csak azzal nem, ami nem is létezik…

– mesélte a Borsonline-nak Erdélyi Mónika.

A népszerű tévés-youtuber már fel akarta adni a harcot.

Eljött az a pont, amikor feltettem magamnak a kérdést: Ez már mindig így lesz? Gondolok itt arra, hogyha fénykép készült rólam, azt csak szemből engedhettem meg, és azt is főleg úgy, hogy valaki mögé beálltam, hogy félig takarásban legyek. Már ott tartottam, hogy vagy teszek valamit még egyszer utoljára, vagy elengedem ezt a fogyás témát, és örökre bujkálni fogok a fotósok elől, amikor megismertem Jákob Zolit, aki olyan lelkesedéssel mesélt az életmódváltó programjáról, hogy engem is sikerült meggyőznie, így belevágtam

– árulta el Mónika, aki előtt új távlatok nyíltak meg.

Fotó: Jákob Zoltán

Sok olyan időszak volt az életemben, amikor mindenre, teljesen egyedül voltam, és hozzá is szoktam. Persze mindent meg lehet oldani egyedül, így a fogyókúrát is, de nekem eddig nem sikerült. Most először éreztem, hogy nem vagyok egyedül, ahogyan azt is, hogy a felkínált segítséget örömmel fogadom el, hiszen korábban sem kérni, sem elfogadni nem voltam képes semmilyen segítséget. Zoli igazán jó barát, aki lelkileg is támogatott az úton, ami nem csupán a fogyásomhoz vezetett, hiszen egy teljes és komplex életmódváltáson mentem át, ami látványos reményt hozott