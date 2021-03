Tovább dagad a Fekete Dávid-botrány: egy vallási gyülekezetet is megkárosított

Az egykori megasztáros mostanában kevés jó hírrel tud szolgálni a rajongóknak. Ezúttal az derült ki, hogy a Hit Gyülekezete tagjainak is tartozik – írja a Bors.

Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd

Az énekes, Fekete Dávid nemrégiben veszítette el családját, tönkrement vállalkozása, és köztudott, hogy hatalmas tartozása is van. Ezúttal az derült ki róla, hogy a Hit Gyülekezetének is tartozik – tudta meg a Bors.

Fekete Dávid még a Me­gasztár 4. szériájának idején került kapcsolatba a Hit Gyülekezetével. Dávid akkor ugyan nem lett tag, de megismerkedett az egyházalapító Németh Sándorral, aki lelki segítséget nyújtott neki ahhoz, hogy képes legyen feldolgozni a hirtelen jött sikert és népszerűséget – írja a Bors.

Az énekes és Németh Sándor kapcsolata azután szakadt meg, hogy Dávid és Cserpes Laura házassága 2013-ban megromlott. A vezető lelkész ennek ellenére szívén viseli Dávid sorsát, ezért az énekes körül kialakult családi és anyagi természetű botrányok kapcsán felvette a kapcsolatot a Hit Gyülekezetének győri szervezetével. Németh következőképpen nyilatkozott a Borsnak:

Dávid nem kért lelki segítséget a gyülekezettől, de ezt bármikor megteheti, és a történtek ellenére is tárt karokkal fogadják majd, hiszen ő alapvetően egy jó ember, még akkor is, ha most rossz útra tévedt és rossz döntéseket hozott.