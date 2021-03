Gáspár Győző vallott: öngyilkos gondolatok is kísértik a showmant

A Life TV-nek adott interjújában meglepő őszinteséggel beszélt aggasztó mentális állapotáról Gáspár Győző, az ország Győzikéje – írja az Index.

A beszélgetés során bevalotta, hogy hosszú évek óta kínzó depressziótól szenved, és kétnaponta öngyilkos akar lenni, annyira eluralkodott rajta a pánikbetegség, emellett gyógyszerfüggőséggel is küzd. Azt is elárulta, hogy édesanyja halála óta van ez vele, mert az ő elvesztése után „felborult minden”. Beszélt arról is, hogy bár a Győzike Show miatt sok támadás érte, de szerinte megérte szerepelni a műsorban, mert „szórakoztatott”, és megismerte az egész ország – értesült az Index.

Szóba került a közösségi média aktivitása is, hiszen ezeken a felületeken is sok támadás éri őt, egyesek odáig merészkednek, hogy nyilvánosan a halálát kívánják. Győzike a megrendítő vallomást követően arra is kitért, hogy akkor lesz képes végleg búcsút venni édesanyjától, ha valamelyik lánya végre férjhez megy. Ez, mint mondta, egy régi cigány szokás, amihez ő minden körülmények között ragaszkodik.

