Ahogy azt Orbán Viktor a reggeli rádióinterjújában már közölte, az elmúlt huszonnégy órában 275-en haltak bele a koronavírus-járványba, többen, mint eddig valaha. Az egy nap alatt fertőzöttek száma is rekordot döntött, 11 265-en kapták el a kórt. A koronavirus.gov.hu honlapján megjelentek a friss hazai járványadatok.

Közel három héttel a magyarországi korlátozások bevezetése után új rekordra emelkedett a napi új koronavírusos megbetegedések száma.

11 265 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

- írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett.

Mindez azt jelenti, hogy a március 8-án bevezetett korlátozások nem tudták letörni a járványt annyira, hogy csökkenő trendbe kerüljön a napi új betegek száma – teszi hozzá a Portfolio.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 392 314 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 202 799 főre emelkedett.

11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban – írja a kormányzati portál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 71%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is – közölte a koronavirus.gov.hu oldal pénteken.

Magyarország immár Csehország után a 2. a világon a járvány tavalyi kitörése óta a népességarányos halálozások számában, az elmúlt napokban pedig nálunk szedte a legtöbb áldozatot a vírus

- írja a Portfolio.

Forrás: Privatbankar.hu, Portfolio.hu, koronavirus.gov.hu.