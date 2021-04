Erdei Anna immunológus: „Idén még nem tervezhetünk teljesen felszabadultan nyaralást”

Az immonológus a Népszavának adott interjújában beszélt gyorstesztekről, akutális kutatásokról és az oltakozásról is, de szót ejtett a nyári tervezgetésről is.

Nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott interjújában elmondta:

„A győzelem kapujában állunk. Lesz még 2-3 nehéz hetünk és a tamáskodó hangok majd elhalkulnak, fokozatosan indítjuk újra a gazdaságot és szép, meleg nyarunk lesz. Egy karnyújtásnyi távolságra van a reményteljes szép régi életünk. Visszatalálunk ahhoz az optimizmussal teli életünkhoz, amit a járvány félbeszakított – még ha nem egyetlen lépéssel jutunk el oda, de nyár végére ide fogunk visszatérni.”

A Népszava.hu ennek kapcsán kérdezte Erdei Annát: „Mit gondol, jöhet negyedik hullám vagy már mehetünk nyaralni, ahogy a miniszterelnök mondja?” A válasz nem túl biztató a nyaralást tervezgetők számára.

„Azt gondolom, hogy idén még nem tervezhetünk teljesen felszabadultan nyaralást. A tavalyi állapotokon alapuló számítások szerint a nyájimmunitás eléréséhez nagyjából a lakosság 60-65 százalékát kellene beoltani. Sajnos azonban az újonnan felbukkanó mutánsok – így elsősorban a gyorsan terjedő brit variáció – miatt viszont ennél jóval nagyobb védettségi arányt, legalább 85-90 százalékot kell elérni, amibe persze beletartoznak a fertőzés útján védetté váltak is. Ez sem kivételes helyzet ugyanakkor, a kanyaró ennél is jobban fertőz, az ellen csak a majdnem 100 százalékos átoltottság jelent biztonságot, különben kitör a járvány. Ez történt nemrég Ukrajnában és Romániában. Versenyfutás van tehát a népesség számára védelmet biztosító, kellő szintű átoltottság elérése és a vírus terjedésének sebessége között. Az ideális az lenne, ha rövid időn belül mindenki be lenne oltva, de ez már csak azért sem lehetséges, mert vannak olyan betegségek, amelyek esetén nem lehet oltani. Ráadásul a lakosság közel 20 százalékát kitevő gyerekek oltását a hírek szerint leghamarabb ősszel lehet majd elkezdeni. Azt is látni kell, hogy ha májusban kezdődik a fiatalok beoltása, akkor a második oltásuk után az ő védettségük leghamarabb a nyár közepére alakul ki. Véleményem szerint tehát hosszabb távú védelemre kell berendezkednünk, vagyis várhatóan az év végéig maszkot kell hordani, távolságot kell tartani és gyakran kell kezet mosni.”

