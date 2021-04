Covid miatt kéthetes csecsemők is kórházba kerülnek

Leginkább kiskamasz kortól jelentkeznek a komoly tünetek.

A gyerekek között ugyan még mindig kisebb a koronavírus-fertőzöttek aránya, mint a felnőtteknél, de a tendencia gyerekkorban is kedvezőtlen, már pár hetes és hónapos babák is érintettek, és itthon vannak sokszervi gyulladással kezelt gyerekek is idézte Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatójának a növekedés.hu-nak adott interjúját a 444.hu.

Fekete elmondta, hogy az első hullámban, tavaly tavasszal alig volt néhány olyan gyerek, akit Covid-19 miatt kellett volna felvenniük, inkább az volt jellemző, hogy kimutatták a fertőzést olyanoknál, akik egyébként baleset vagy betegség miatt szorultak kórházi ellátásra.

A gyerekek döntő többsége akkor tünetmentes maradt, vagy csak enyhe tüneteket mutatott.

Azt mondta, a második hullám már „kicsit erőteljesebb volt”, és náluk is

„több olyan gyerek fordult meg, aki a fertőzés következtében szorult kórházi ápolásra”.

Most pedig már

„a kórházba kerültek között vannak csecsemők, 2 hetes, hathetes, 3 hónapos, de leginkább talán kiskamasz kortól jellemzőbbek a komolyabb tünetek”.

- mondta Fekete Ferenc.

