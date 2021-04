Koronavírus: 272 beteg elhunyt, csökkent a fertőzöttek száma, közel a 3 millió beoltott – Ma megérkezik a Janssen első szállítmánya is

2 millió 970 ezer a beoltott, 2837 az új fertőzött, elhunyt 272 beteg – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. Egy nappal korábban 5077 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Ma Pfizer, AstraZeneca, Szputynik oltóanyagok érkeznek, és megérkezik a Janssen első szállítmánya is.

Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 980 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 431 124 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272 974 főre emelkedett.

10 818 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 209-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország a második az uniós oltási ranglistán – teszi hozzá a kormányzati portál.

A magyar lakosság 30%-a már kapott oltást, szemben az uniós 15%-os átlaggal

- írják. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

Ma Pfizer, AstraZeneca, Szputynik oltóanyagok érkeznek, és megérkezik a Janssen első szállítmánya is.

A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása.

A 444 hozzáteszi, a harmadik hullámban, január 28-tól többen, 11782-en hunytak el, mint az őszi második hullámban, amely augusztus 20-tól 11589 áldozatot szedett. A tavaszi első hullámnak 609 áldozata volt.

Magyarország továbbra is első a lakosságarányos halálozásban nemzetközi összehasonlításban

- írja a lap. Ma feltehetően meglesz a három milliomodik egyszer oltott Magyarországon, 2969647 fő kapott már legalább egy oltást, 69264-en kapták meg mára virradóra az oltásukat.

