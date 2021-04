Az elmúlt napokban egy alá csökkent a vírus reprodukciós rátája, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy fertőzött legfeljebb egy embernek tudja átadni a vírust – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján az MTI cikke szerint.

Müller Cecília kiemelte, a járvány harmadik hulláma tetőzik, de enyhe csökkenés tapasztalható. Az elmúlt napon 5216 új fertőzöttet azonosítottak. A következő héten arra kell számítani, hogy az új fertőzöttek száma ezen a szinten fog mozogni – mondta.

Ismertette, hogy a kórházban lévők száma mérséklődött, tízezer alá csökkent a súlyos állapotú betegek száma; jelenleg 9459 embert ápolnak kórházban, és 1117-en szorulnak lélegeztetésre.

Közölte: eddig 3 145 592 ember kapta meg az oltás első adagját, ami a lakosság 32 százaléka. A regisztrált 65 év felettiek 90 százalékát, a regisztrált 18 és 59 év közöttiek felét már beoltották.

Müller Cecília főorvos a 24.hu beszámolója szerint arról is beszélt,

a szennyvízadatok azonban nem javulnak, egy hétig még legalább számítani kell arra, hogy a fertőzöttek száma ezen a szinten mozog majd.

A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy egy viszonylag jó egészségi állapotból gyakorlatilag órák alatt egy komoly romlás és fulladás következhet be. Ezért fontos, hogy ne fertőződjünk meg és ha hívást kapunk az oltásra, akkor azt vegyük fel.

Ennél a betegségnél az egyéni védelem a legfontosabb, ne reménykedjen senki abban, hogy azok, akik oltakoztak, megvédik majd

– tett hozzá Müller, utalva arra, hogy sokan talán a nyájimmunitástól várják a pozitív fordulatot. Elmondta azt is, hogy a teljes lakosság 32 százaléka már megkapta az első oltását, és 65 év felettiek 90 százalékát már beoltották. Csökkent a reprodukciós ráta is, így most már csak egy fertőzött személy egy embernek adja át a vírust.

Forrás: 24.hu, MTI

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán