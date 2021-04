Svéd Tamás szerint fordítva ülünk a lovon, nem úgy zajlik a nyitás, ahogy az célszerű lenne

A MOK elnökségének titkára a 168 Órának adott interjút.

"Megint fordítva ülünk a lovon, nem úgy zajlik a nyitás,a hogyan azt célszerűnek látnánk, mert ahhoz, hogy az egészségügy fellélegezhessen, később kellett volna nyitni”

– nyilatkozta Svéd Tamás intenzív terápiás főorvos, a Magyar Orvosi Kamara elnökségének titkára, aki a 168 Óra hetilapnak adott interjúban örvendetesnek nevezte a beoltottak egye növekvő számát. Emellett azt is mondta, a védettek nagyobb arányára lenne szükség ahhoz, hogy megelőzhető legyen egy negyedik hullám.

Kitért arra is, hogy Budapesten már érezhetően csökken az intenzív osztályokon kezeltek és a lélegeztetett betegek száma (ez tetten érhető a napi járványadatokban is), és már országosan is kedvező a változás, de megjegyezte, hogy a korlátozások idő előtti lazítása ronthat a helyzeten, különösen, hogy teljes védelmet még a két adag dózis sem jelent.

Hozzátette azt is, hogy bizonyos paraméterekkel nem lehet pontosan számolni, így nem tudni, mikor jelenik meg egy olyan variáns, ami például ellenállóbb a vakcinákkal szemben.

Ugyanakkor az egészségügy még egy jó darabig jelentősen terhelt lesz, hiszen az elmúlt bő egy évben számos vizsgálat, kontroll, betegségkutatás maradt el a járvány miatt. Svéd Tamás szerint ha a fent említett betegek gyógyítását nem tudják megkezdeni belátható időn belül, akkor még évekig magas lehet a Covid járulékos áldozatainak száma.

