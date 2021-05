Zivatar, jégeső, viharos szél támad – riasztást adtak ki a fél országra

Folytatódik a zivataros idő, a tartósan napos időszakokra még várni kell.



Szivárvány az elvonuló zivatar után Nagykanizsa felett 2021. május 14-én. Fotó: MTI/Varga György

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma a Dunántúlon, az Északi-középhegységben és a Dél-Alföldön szórványosan zivatarok kialakulására kell számítani.

A legintenzívebb gócok elsősorban a déli országrészben várhatók, környezetükben intenzív csapadékhullás mellett akár viharossá (~60 km/h) is fokozódhat a szél, esetleg apró szemű jég is kísérheti őket. Az Észak-Alföldön napközben valamivel kisebb esély mutatkozik zivatar kialakulására, de az éjszakai órákban délkeleten megnő az esély konvektív csapadék előfordulására, később pedig már az Észak-Alföldet is elérheti zivatar.

A zivatarveszély miatt riasztást adtak ki az alábbi járásokra:

Vasárnap elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, beágyazott zivatarok, majd a felhőzet szakadozásával a napsütés hatására délutántól délnyugaton alakulhatnak ki zivatargócok. Kísérőjelenségként leginkább szélerősödés (50-60 km/h), apró szemű jégeső és intenzív csapadékhullás fordulhat elő. Legkisebb eséllyel az Észak-Dunántúlon valószínű zivatartevékenység.

Forrás: met.hu