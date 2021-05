Kubatov így értesítette Borkait a szexvideóról – itt vannak a jachtos orgia eddig ismeretlen részletei

Folytatta a Borkai-ügyet feltáró cikksorozatát a hvg.hu. A harmadik részből kiderül, hogy Borkai Zsolt győri polgármester éppen teniszezett, amikor rengeteg nem fogadott hívás érkezett a telefonjára Kubatov Gábortól, illetve Molnár Ágnestől, a Fidesz regionális igazgatójától 2019 októberében.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Borkai a teniszezés után visszahívta a fideszes pártigazgatót – idézi a hvg.hu-t a 24.hu.

Kubatov Gábor a megjelenés előtt tudta, hogy nyilvánosságra kerülnek a hajón készült szexuális tartalmú felvételek. Azt nem tudom, hogy ő ezt honnan tudta, illetve nem is kérdeztem. Nagyon rövid szóbeli üzenet volt ez tőle, azt még hozzátette, hogy a tartalma a nők, a szexbotrány, a korrupció és a drog lesz, mely be is igazolódott