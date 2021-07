Délen és délnyugaton még lehetnek zivatarok, de már a hőség is visszatérőben van

Hétfőn még szeles lehet az idő, délen és délnyugaton zivatarok is lehetnek, de már 32 fokra is felmelegedhet a hőmérséklet. Kedden délután már 34 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn délelőtt a nyugati, délnyugati megyékben még előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar, majd ezt követően felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és az ország túlnyomó részén napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Kelet felé haladva kevesebb gomolyfelhő képződik, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Napközben már csak helyenként valószínű záporeső, északkeleten esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő este 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.

Hétfő éjjel a Dunántúlon fátyolfelhős, míg máshol jellemzően derült lesz az ég. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19 fok között várható.

Kedden napos idő lesz általában kevés gomoly-, és fátyolfelhő mellett. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. Az északnyugati, északi szél a Nyugat-Dunántúlon délire fordul, és ott időnként megélénkül. Másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Délután 28, 34 fokot mérhetnek.

Forrás: met.hu