Népszava: tényfeltáró delegációt küld az EP Magyarországra, Orbán nem fogadja őket

A Népszava cikke szerint Orbán Viktor nem fogja fogadni az Európai Parlament állampolgári jogok bizottságának Magyarországra látogató tényfeltáró küldöttségét.

Orbán Viktor miniszterelnök a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban 2021. szeptember 23-án

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

A héttagú csoport – melyben a Momentum egyik EP-képviselője, Donáth Anna is tag – a hét második felében látogat el hazánkba, és elsősorban a jogállami normák érvényesüléséről akar téjékozódni. Az egyelőre nem végleges napirendjük szerint az EP-kéüpviselőket Varga Judit igazságügyi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter is fogadja majd, de megbeszélést fognak folytatni Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel, fideszes és ellenzéki parlamenti képviselőkkel, az ellenzéki pártvezetőkkel is, valamint találkozni fognak számos független, illetve kormánypárti újságíróval, társadalomkutatóval, civil szervezetek vezetőjével.

A Népszava úgy értesült, hogy a küldöttségbe az EP valamennyi frakciója delegált egy-egy tagot – a liberálisok részéről így került be Donáth Anna –, és a delegációba bejelentkezett Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő is a "kiegyensúlyozottság" jegyében, ám mivel ő nem tagja a szakbizottságnak, így kérdéses, hogy ott lesz-e a viziten.

A lap információi szerint a küldöttség bejelentkezett Orbán Viktor miniszterelnökhöz is, ám ő elutasította a megkeresést.

