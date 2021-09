Ismét "baloldali hazugsággyárazik" az Origo – szerintük 700 ezren voltak a Vadászati Világkiállításon

Óriási az érdeklődés az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás iránt az origo.hu keddi cikke szerint – számol be róla a Hírklikk.



Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A portál azt írta: "a baloldali hazugsággyárak" álhíreket terjesztenek a rendezvényről. Azt állítják, hogy senki sem kíváncsi az eseményre, pedig a látogatók száma megközelíti a 700 ezret.

Az origo.hu idézte Bors Richárdot, a rendezvény szakmai igazgatóját, aki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden azt mondta, hogy mivel az eseményt nem csupán a fővárosban tartják, a teljes látogatószám már elérte a 650 ezret. Hozzátette, mintegy 40 állam állított ki a Hungexpón és nagyjából 100 ország képviselteti magát valamilyen formában a programsorozaton.

Jelezte:

az állandó kiállítások betekintést nyújtanak a magyar történelembe, ismertetik a különböző élőhelyeket és állatfajokat.

Bors Richárd kiemelte, hogy a rendezvényen felépült egy egymillió literes akvárium is, amelybe magyar halfajokat – köztük vizát – telepítettek.

Közölte azt is, hogy a trófeaszemlén – mintegy ötezer négyzetméteren – több ezer trófeát mutatnak be. Fegyverbemutatót is tartanak és meg lehet ismerni a hagyományos vadászati módszereket is.

Hétfőn iskolások mintegy 70 csoportja (3 ezer diák) kereste fel a kiállítást, míg kedden újabb 80 csoportot vártak szintén több ezer kisdiákkal. A programok számukra ingyenesek – tette hozzá.

A baloldal sajtója tehát ismét hazugságokat terjeszt egy sikeres magyar rendezvényről

- írta az origo.hu

Forrás: hírklikk

Címlapkép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA