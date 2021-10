Egy újabb, hetedik parlamenti frakciót hozna létre Márki-Zay a mozgalmának

Az ellenzéki előválasztás győztese a Mindenki Magyarországa Mozgalom ernyője alá gyűjtené a kispártok és a civilek képviselőit, nekik igyekszik helyet csinálni az összefogásban szereplő hat párt mellett.

Bázis lenne a civileknek és kispártoknak az MMM a parlamentben

Márki-Zay Péter, az ellenzéki előválasztás második körének győztese volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorban hétfő este az atv.hu cikke szerint.

Mint a műsorban elmondta, nem sokan fogadtak volna erre az eredményre, de a legnagyobb győzelem az országé lett, mert meg tudták mutatni, hogy a sok "kicsi" mire is képes. A legnagyobb csodának azt tartja, hogy 220 ezer olyan fiatal is megmozdult, akik "reményt láttak."

Márki-Zay arra a kérdésre, hogy a kis pártoknak és civileknek mit tud ígérni, azt felelte, hogy képviseletet kell adni nekik a parlamentben. Azt is hozzátette, hogy míg vasárnap este arról beszélt, hogy nem csinál az MMM-ből pártot, hétfőn este viszont a cikk szerint úgy fogalmazott: szeretné, ha lenne frakciója azoknak is, akik nincsenek benne a hat ellenzéki párt egyikében sem, és ennek lehetne a bázisa az MMM. Azt szeretné ezzel elérni, hogy legyen egy olyan, hetedik frakció, amelyben nem a hat párthoz tartozók foglalnak majd helyet 2022 után.

"Azokat a civileket, akiknek szerinte a parlamentben a helyük, egy saját frakcióban képzeli el, de hozzátette: egy pártfüggetlen miniszterelnök-jelöltnek minden frakció a sajátja kell, hogy legyen"

Most jönnek a tárgyalások

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt elmondta, azon három párton kívül, akik őt a második fordulóban támogatták, a következő napokban összeül a másik három párt vezetőivel is – így Gyurcsány Ferenccel is – tárgyalni. Hozzátette, mindig értékelte, hogy Gyurcsány képes volt a saját személyét a háttérbe szorítani a győzelem érdekében, és szerinte Dobrev Klára a várakozás feletti jó eredményt ért el a második fordulóban, mivel a DK volt a legerősebb ellenzéki párt a második fordulóban.

A műsorban az is kiderült, hogy Karácsony Gergellyel hétfőn találkozott Márki-Zay, bár azt nem árulta el, hogy miről volt szó pontosan közöttük.

Mint mondta, az első feladat az, hogy az előválasztás okozta – reményei szerint csak felületes – sebeket be kell gyógyítani, ezért azt szeretné, ha október 23-án, szombat délután az ellenzéki pártok közösen tudnának ünnepelni. A helyszínt már lefoglalták ehhez, az Astoria és a Blaha Lujza tér környékén lesz az ünnepség, ahová természetesen Dobrev Klárát is várja.

Márki-Zay kitért az MSZP-re is, szerinte óriási utat tett meg a párt az elmúlt években, és Tóth Csaba zuglói előválasztási eredménye is azt mutatja, hogy az MSZP-n nagy a nyomás a megtisztulásra. Hozzátette, a Jobbik megtisztulási folyamatát is támogatja.

Azt is elmondta, hogy az, hogy ő lett a közös miniszterelnök-jelölt, az egy kultúraváltást is jelent.

Ő már akkor templomba járt, mikor a Fidesz még azt mondta, térdre csuhások

Fölemlegette azt a kormányoldalról érkező vádat, miszerint ő nem is jobboldali – erre csak azt tudja válaszolni, hogy azt is sokan vitatják, hogy a 2010 előtti kormány mennyire volt baloldali. De hozzátette, ő akkor is templomba járt már, mikor a Fidesz még azt mondta, "térdre, csuhások".

Márki-Zay Péter arra is kitért, hogy a hódmezővásárhelyi Fidesz felszólította őt a polgármesteri posztról való lemondásra, és Lázár Jánossal példálóztak, hogy ő ezt anno megtette. Mint mondta, Lázár a pozitív példa, hiszen ő volt polgármester, képviselő és államtitkár is, mégsem szólították fel, hogy mondjon le a polgármesterségről.

Azzal kapcsolatban, hogy a hódmezővásárhelyi Fidesz felszólította a polgármesteri pozíciójáról való lemondásra, azt mondta: szerinte Lázár János ezzel kapcsolatban pozitív példát mutatott, ő ugyanis volt polgármester, országgyűlési képviselő és államtitkár is, mégsem szólították fel, hogy mondjon le polgármesteri pozíciójáról. (Lázárnak az államtitkári kinevezése miatt kellett lemondania a polgármesteri posztról 2012 nyarán, mert a két poszt összeférhetetlen volt a törvény szerint.)

