Kötelező oltás: Mészáros ellenzi, a Mol üdvözli – így reagáltak a cégek

Számos céget megkeresett a 24.hu Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki, a Kormányinfón tett bejelentésével kapcsolatban. Ahogy erről mi is beszámoltunk már a munkáltatók ugyanis oltásra kötelezhetik dolgozóikat.



Az biztos, hogy az állam mint munkaadó így tesz majd, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet az oltás előírásáról.

A Mol azt válaszolta, üdvözöl minden olyan döntést, amely nagyobb mozgásteret biztosít a vállalatoknak munkavállalóik egészségvédelméhez, és segíti a gazdaság szereplőit az üzletmenet-folytonosság és az ellátásbiztonság fenntartásában.

– tették hozzá.

A Telenor későbbre ígért választ, a Tesco és az OTP Bank a kormányrendelet megjelenése utánra, mint ahogyan a Lidl Magyarország is a vonatkozó jogszabályok ismeretében, később kíván nyilatkozni.

A Hankook Magyarország Kft. sem tud még állást foglalni a kérdésben. A MÁV-Volán-csoport a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával dönt a munkavállalói és utasai életének és egészségének megóvását szolgáló vállalati, szolgáltatói szintű védelmi intézkedésekről.

A Spar válaszában az oltásra ösztönzést hangsúlyozta.

Ám a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó Mészáros Csoport a közölte:

Majd a válaszukban kitértek arra is, hogy:

a csaknem huszonötezer munkavállalót foglalkoztató Mészáros Csoport egyelőre nem tervezi, hogy kötelezővé teszi dolgozói számára a koronavírus elleni védőoltást. A cégcsoporthoz tartozó vállalatok – ahogy eddig is – bíznak munkavállalóik felelősségteljes döntésében, hiszen a járvány megfékezése közös érdekünk. Ugyanakkor, az előző három hullámhoz hasonlóan a cégcsoport most is minden óvintézkedést megtesz dolgozói és partnerei érdekében