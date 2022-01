Magyarországon is terjedésnek indult az omikron.

– nyilatkozta az Infórádiónak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos szerint mindez az omikron variáns gyors, robbanásszerű terjedésének köszönhető – írja a 24.hu.

A védőoltásoknak köszönhetően azért azt tapasztaljuk, hogy az omikron variáns esetében sokkal enyhébbek a tünetek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra panaszkodnak a pácienseink. Azt is látjuk, illetve a Nyugat-Európából érkező hírekből is tapasztaljuk, hogy itt van az influenzajárvány is. Továbbra is azt szeretnénk kérni, hogy légúti tünetek esetén a betegek telefonon vagy egyéb csatornákon keresztül keresse fel háziorvosát, ne személyesen; a váróhelyeken történő fertőzést így lehet elkerülni