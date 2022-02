Az biztos, hogy Dobrev Klára EP-képviselő marad, bármi is történik április 3-án

Bármi is történik az áprilisi választáson, európai parlamenti képviselő marad Dobrev Klára.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Márki-Zay Péter arra kérte Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy legyen a második az ellenzéki pártok közös listáján – ez derült ki abból az interjúból, amelyet a Jelen hetilap készített Dobrevvel.

A DK politikusa határozottan jelezte, hogy kőbe van vésve Márki-Zay Péter miniszterelnöksége. Ha megvan a parlamenti többség, őt fogjuk megválasztani – mondta Dobrev Klára.

Arról is szó esett, hogy a választásokra való felkészülésben mennyire szoros az együttműködés a Márki-Zay vezette csapat és a DK között.

Erről Dobrev annyit mondott, hogy

„Márki-Zay Péternek az volt a kérése, hogy a pártok elsősorban a saját egyéni körzeteikkel foglalkozzanak, ennek mi eleget is tettünk. A DK a saját 32 egyéni jelöltjére koncentrál. De most egyre több kérés fut be, hogy másutt is segítsünk be, amennyire lehet, ennek is eleget fogunk tenni.”