Marad a hideg és hózáporos idő szerdán

A Tisza vonalában lehet leginkább számítani a hózáporokra a hét középén, a szél is élénk lesz több helyen. Csütörtökön a keleti országrészben várható felhős idő, másutt már a napsütésé lesz a főszerep.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a Dunától keletre erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, arrafelé a gomolyfelhők időszakosan össze is állhatnak, és a Tisza vonalában hózápor is kialakulhat. Másutt kevesebb lesz a felhő, és csapadék sem várható. Az északi, északkeleti szél a nyugati megyékben és a Tiszántúlon élénk lesz, egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Szerda éjjel a keleti tájakon is szakadozik a felhőzet, és a hajnali órákban már csak kevés helyen lehet felhős az idő. A Dunántúlon ezzel szemben túlnyomóan derült idő várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -7 fok között valószínű, de a szélcsendes fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön délelőtt a keleti országrészben maradhatnak erősebben felhős tájak, máshol napos idő valószínű. Délutántól észak felől vastagabb felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. A maximum-hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Forrás: met.hu