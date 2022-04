Fontos tanulmány jelent meg a Covid oltások hatásosságával kapcsolatban

Magyar tanulmány bizonyítja, hogy akik négy oltást kaptak, azoknál 93 százalékkal kisebb volt az esélye annak, hogy Covidban halnak meg az oltatlanokhoz képest.

A napokban fontos tanulmány került fel úgynevezett prepublikáció formájában az egyik tudományos fórumra. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatot és a közleményt még nem nézték át és hagyták jóvá szakmai lektorok, ennek ellenére már most is bárki számára elérhető a kézirat. A szerzők között vezető hazai egészségügyi szakemberek és tisztségviselők találhatók: többek között pécsi, budapesti és debreceni egyetemekről, illetve az Egészségügyi Minisztériumból is. A szerzők között van többek között Kásler Miklós és Müller Cecília, de rajtuk kívül több ismert, szakmailag rendkívül elismert magyar orvosprofesszor, például Szekanecz Zoltán és Schaff Zsuzsa is.

Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

A vizsgálat hiánypótló, és a hazai közönség joggal várta már ezeket az adatokat. A közösségi oldalakon ugyanis nagyon sokan megkérdőjelezték az oltások, azon belül is különösen az emlékeztető oltások szükségességét és hatásosságát.

Egy darabig valóban nem voltak elérhető magyar számadatok, amelyek alapján bárki összehasonlíthatta volna az oltottak és oltatlanok közötti különbséget a koronavírus-fertőzés súlyosságát tekintve. Ennek azonban most vége: bárki megismerkedhet a fent említett paraméterekkel, sőt szakemberek által elvégzett biostatisztikai kimutatások is megkönnyítik az eligazodást.

A vizsgálat konkrét eredményei szerint tehát a Covid által okozott halálesetek aránya az omikron-hullám idején – tehát idén januárban és februárban – 55 százalékkal alacsonyabb volt a delta-hullámhoz, vagyis tavaly november és decemberhez képest. Ez tehát arra is választ ad, hogy az omikron valóban enyhébb betegséget okoz-e. A vizsgálat alapján a válasz erre a kérdésre egyértelmű igen.