Használjuk ki a meleg tavaszi időt, péntektől jön a lehűlés

A következő napokban napos és tavasziasan meleg időre lehet számítani, csapadék nagyon nem várható. Péntektől azonban lehűlés érkezik csapadékkal, húsvét vasárnapján jégdara is hullhat a záporok mellett.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden az ország keleti harmadában gomolyfelhők, másutt legfeljebb fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 13 és 20 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel. Késő estére 3 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Kedd éjjel többnyire derült vagy gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +7 fok között alakul, általánosságban keleten lesz hűvösebb, nyugaton enyhébb a hajnal.

Szerdán többnyire derült, napos időre számíthatunk, helyenként kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon sok helyütt megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

Csütörtökön általában sok napsütésre számíthatunk, melyet egyre több fátyolfelhőzet zavarhat. Estétől vastagabb felhők is érkeznek, addig csapadék még nem várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de fagyzugokban 0, -3 fokot is mérhetnek. A maximum elérheti a 18, 23 fokot, Sopron környékén akár a 24 fokot is.

Péntektől lehűlés érkezik a meteorológiai szolgálat középtávú előrejelzése szerint. Hidegfront szakadozott felhősávja vonulhat át hazánk felett északnyugatról dél felé. Emellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Összességében több helyen valószínű eső, záporeső, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 12, a délutáni órákban többnyire 18 és 23 fok között valószínű.

Szombaton az előrejelzés szerint felhőátvonulások várhatók, hosszabb-rövidebb napsütéssel. Főleg a Dunától keletre helyenként előfordulhat záporeső. Az északnyugati, északi szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, fagyzugokban azonban 0, -3 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 16 fok között alakul.

Húsvét vasárnapján felhőátvonulásokra lehet számítani, általában rövidebb napos időszakokkal. Helyenként előfordulhat zápor, néhol jégdara zápor, esetleg hózápor. Az északi szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában -3 és +4, fagyzugokban -7 és -4, délután többnyire 7 és 13 fok között alakul.