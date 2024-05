"Czutor Zoltán olyan, mint a viccbeli Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe. Mindenről is Orbán tehet" – Páros lábbal szállt bele a kormánypárti lap a Belmondo énekesébe

„Czutor Zoltán szerint a hazája nem más, mint egy bűzlő pokol, csupán azért, mert nem a neki tetsző kormány van hatalmon” – szállt bele a Magyar Nemzet publicistája a zenészbe, annak egy korábbi nyilatkozata miatt, amiben az Orbán-kormányt bírálta.

Czutor, aki korábban az RTL Nyerő Páros című műsorában is szerepelt, pályafutása során természetesen meg sem közelítette Azahriah sikereit. Talán némi gúnnyal úgy is fogalmazhatunk, hogy egész élete során nem voltak annyian a fellépésein, mint ennek a 21 éves srácnak egy-egy koncertjén, mégis fröcsögve ugrott neki az énekesnek és természetesen Orbán Viktornak is egyben. Mert Czutor olyan, mint a viccbeli Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe. Mindenről is Orbán tehet