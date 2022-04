Bayer Zsolt az ellenzékről: "szar alakok, csak hazudni tudnak"

A kormányközeli újságíró a Mandinernek nyilatkozott.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Bayer Zsolt azt mondta, őt is meglepte az újabb kétharmados győzelem. Szerinte az orosz-ukrán háború is segíthetette valamelyest a Fidesz győzelmét, de ennek nem tulajdonít nagy jelentőséget.

Fidesz-alapító publicista szerint a hatpárti összefogásnak már a létezése is hiba. Az ellenzékieknek nincs érvényes mondanivalójuk, a lovon is fordítva ülnek, saját magukon kívül más nem is érdekli őket.

Csak hazudni tudnak. Benne vannak egy teljesen ostoba és kilátástalan véleménybuborékokban, és fogalmuk sincs erről az országról és erről a nemzetről.

Bayer Zsolt úgy látja, a Fidesznek Budapesten van még a legtöbb dolga, de itt sem hibáztak, jobban szerepeltek, mint négy éve, és ha az ellenzék így folytatja,