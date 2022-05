Égő autóból mentették ki sofőrt az M5-ösön, de el kellett hajlítaniuk egy útjelző táblát – videó!

Az esetet az RC Pannonhalma 2020 osztotta meg a Facebookon, a Győr+ felhívta az egyik tagjukat, Tálos Gergőt.

„Az M5-ös autópályán haladtunk, amikor Kecskemét és Szeged között észrevettünk egy balesetet: egy autószállító tréler rajta 4 személyautóval felborult. (…) Az ablakot is próbáltuk betörni, de semmi nem sikerült, így egyértelmű volt, hogy a közlekedési táblát kell annyira elhajlítani, hogy kinyithassuk az ajtót. Felmásztunk a roncsra, de lentről is segítettek. Végül sikerült annyira elnyomnunk a táblát, hogy a sofőr ki tudott bújni megnyílt résen. Utána többen próbáltak oltani is, de az már nem sikerült, a tréler teljesen kiégett”