Fideszes képviselők csak úgy magánkézre játszották Kecskemét egyik főterét

Legalábbis egy részét. Heves viták övezik Kecskeméten az egyik belvárosi tér jelentős átalakítását, többek szerint a megfelelő egyeztetéseket mellőzve, a területet vitatható módon privatizálva épülne a fejlesztési tervektől alapvetően eltérő létesítmény – írja a Népszava.hu.

– A Deák Ferenc tér, pontosabban az annak egy részén működő Domus parkoló kálváriája még tavaly kezdődött – elevenítette fel Király József, aki a városközpont önkormányzati képviselője a Szövetség a Hírös Városért Egyesület színeiben. Mint mondta, egy októberi ülésen Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármester arról beszélt, hogy a belvárosi parkolási helyzetet saját büdzséből nem tudnák megoldani, de befektetőként jelentkezett egy cég, az Univer-Coop Zrt. Ezután – az ellenzéki képviselő, Király József szerint a kormánypárti többség meglehetősen gyorsan, megfelelő egyeztetések nélkül kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a tér érintett részét, amit aztán pénzért és csereingatlanért át is adtak a cégnek.

Fotó: Pixabay.com

A képviselő szerint a tervezett beruházás is sok vitát szít. Mint mondta, évek óta terítéken van a belvárosi parkolási gondok megoldása, ám véletlenül sem úgy, ahogy most tervezik. Az úgynevezett integrált településfejlesztési stratégiájukban kizárólag föld alatti garázsokban gondolkodtak, ehhez képest a látványtervek szerint – miközben lecsípnek valamennyit a parkból – a 4 ezer négyzetméteres mélygarázs fölé kétszintes parkolóházat is felhúznának, valamint üzleteket építenének. Viszonyításképpen a képviselő megjegyezte: az eddigi önkormányzati fizető parkolóban 136 jármű fért el, az új létesítményben viszont 415 parkolóhely lenne, ebből 340 közcélú.

– Ilyet, hogy magánkézbe adjuk a belváros egy részét, még nem hallottam. Arról nem beszélve, hogy ezt a város második főterének tekintjük, amit vétek beépíteni.

Arról, hogy miként reagáltak a tervezett beruházásra a város lakói, a Népszava.hu cikkében olvashatnak.