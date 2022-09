30 fok is lehet szerdán, csütörtökön már zivatarokra is készülni kell

Szerdán csapadék jobbára az északi országrészben várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán általában erősen felhős lesz az ég, de kevésbé felhős időszakokra is számíthatunk, amikor szűrt napsütés is várható.

Ugyanakkor északon, északkeleten helyenként tartósabban is borult maradhat az ég. Eső, zápor elsősorban az északi országrészben, ezen belül is nagyobb eséllyel az Északi-középhegység tágabb környezetében várható. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország délnyugati negyedében időnként erős lökések is lehetnek.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között, az Északi-középhegység térségében, a tartósan borult, csapadékos területeken 20 fok alatt alakul. Késő estére 15, 24 fokra hűl le a levegő.

Szerda éjjelre északon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elsősorban ott várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is. Délen kevesebb, illetve vékonyabb lesz a felhőtakaró. A déli, délnyugati szél több helyen lesz élénk, a Dél-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul.

Csütörtökön az ország déli felén, kétharmadán erősen felhős vagy borult lesz az ég, északon azonban rövidebb időre kisüthet a nap. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, utóbbi miatt a meteorológiai szolgálat az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. A nyugati, délnyugati szél megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között alakul.