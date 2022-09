Záporokkal-zivatarokkal indul a hét, húsz fok sem lesz hétfőn

De azért néhol napsütésre is lehet számítani, Sopron térségében viszont erős széllökések is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn délelőtt az összefüggő felhőtakaró délkelet felé fokozatosan elhagyja az országot, mögötte északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, majd felhőátvonulások mellett többórás napsütés valószínű.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Reggel, délelőtt a délkeleti országrészben még esős idő várható, majd ahogy az ország többi részén, arrafelé is záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen erős, elsősorban Sopron térségében, illetve a zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. A meteorológiai szolgálat a zivatarveszély miatt az ország összes megyéjére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Hétfő estétől az ország délnyugati felén érdemben csökken a felhőzet, másutt továbbra is felhőátvonulások várhatóak. Az északnyugati és északkeleti megyékben elszórtan lehet zápor, másutt késő estétől már kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél a Dunántúl északi felén és Budapest körül élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul. A kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Kedden északnyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek fölénk, illetve gomolyfelhők is képződnek térségünkben. Ezzel együtt is az ország legnagyobb részén többórás napsütés várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban az északkeleti megyékben valószínű csapadék. Az északnyugati szelet napközben továbbra is többfelé kísérik élénk, illetve erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között alakul.