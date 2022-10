21 fok is lehet kedden, néhol záporok rondíthatnak bele a napsütésbe

Az Alpokalján pedig néha megélénkülhet az északi szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a felhőzet szakadozni, gomolyosodni fog, a keleti országrészben kevesebb, másutt több napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország döntő részén gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csak az Alpokalján élénkülhet meg időnként az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Késő este 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Kedd estétől a gomolyfelhők többnyire összeesnek, de azért maradhatnak erősebben felhős körzetek is, főleg a déli, és dunántúli tájakon. Az északkeleti harmadban kevesebb lesz a felhő, ott derült területek is lehetnek. Késő estétől nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk. Hajnalban pára- és ködfoltok képződnek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de az északi szélvédett, kevésbé felhős völgyekben kissé hidegebb is lehet.

Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Az északi, északkeleti szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.